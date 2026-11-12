(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Serata di sfide Italia-Francia non solo nel calcio con la Nations League, ma anche nel tennis. E in entrambi casi a brillare di più è l'azzurro. Nell'Atp 250 di Stoccolma Lorenzo Musetti affronta ai quarti il francese Ugo Humbert, n.39 ATP e settima testa di serie. Il 24enne di Carrara, n.25 del ranking e terzo favorito del seeding ha la meglio vincendo il match in tre set 7-6, 3-6, 6-4 conquistandosi così la semifinale del torneo svedese contro il n. 1 del seeding Taylor Fritz. . (ANSA).