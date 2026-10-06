(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Dal tardo pomeriggio di oggi attesi temporali su Lazio, specie settori meridionali, e Campania. Dal pomeriggio di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in estensione alla Toscana. Ci saranno rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un avviso meteo della Proteizone civile. Valutata per la giornata di domani allerta gialla su gran parte di Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana. (ANSA).