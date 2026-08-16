(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Dopo il grande caldo in arrivo i temporali: una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", si legge nel bollettino odierno. L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, lunedì 17 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 17 agosto, allerta gialla per rischio meteo-idro in 13 regioni. (ANSA).