(ANSA) - ROMA, 10 SET - Temporali, con piogge a tratti anche molto intense, colpi di vento e un abbassamento delle temperature fino a 8°C. In queste ore il maltempo investe l'Italia da nord a sud, come conferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. " In mattinata - afferma - le condizioni di instabilità persisteranno al Nord, con rovesci abbondanti soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni interesseranno gradualmente anche le regioni centrali, in particolar modo la Toscana con rovesci a carattere temporalesco e cumulati localmente elevati". Nel pomeriggio gli acquazzoni raggiungeranno Roma e gran parte del Lazio, estendendosi poi alle zone interne dell'Appennino centrale e alla Campania. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 23-25°C anche su parte delle città del Centro, mentre il sole scalderà fino a 35°C alcune aree del Sud, in particolare la Puglia. Domani il fronte instabile scivolerà verso sud, portando piogge sparse e un calo termico anche sulle regioni meridionali, mentre al Nord e su parte del Centro arriveranno le prime schiarite. Ma il fronte perturbato durerà poco. Già nel weekend il sole tornerà protagonista su gran parte della Penisola. Il Centro vedrà cieli sereni già dalle prime ore di sabato e un Sud in progressivo miglioramento. Entro domenica il tempo sarà stabile ovunque. I termometri torneranno a salire attestandosi su valori miti e gradevoli: si sfiorerannno nuovamente i 26-27°C anche in Pianura Padana, sulle coste tirreniche ed adriatiche del Centro. Nel dettaglio: - Giovedì 10. Al Nord: instabile con piogge e temporali, soprattutto al Nord Est. Al Centro: rovesci e temporali anche intensi. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica. - Venerdì 11. Al Nord: schiarite salvo qualche residuo acquazzone. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: instabile con temporali. - Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: spiccatamente instabile. Tendenza: domenica in prevalenza soleggiata e con massime gradevoli, al più sui 28-30 gradi. (ANSA).