(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Grazie al perdurare dell'Anticiclone sul bacino del Mediterraneo il tempo si mantiene stabile sul Centro-Nord, con velature prive di precipitazioni. Venti tesi di Gregale interessano invece, il sud con raffiche fino a 40-50 km/h su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, e locali rinforzi fino a 30-40 km/h di aria secca anche sulla Toscana. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolineando che flussi di aria fresca favoriscono, infine, addensamenti lungo i versanti esteri dell'arco alpino, associati a deboli nevicate sui rilievi di confine tra Svizzera e Austria. In questo quadro il mare risulterà molto mosso sul basso Adriatico e sullo Ionio e localmente agitato al largo, con un'altezza d'onda compresa tra 1,5 e 2,5 metri e punte fino a 3 metri in mare aperto. La giornata di oggi sarà caratterizzata da nubi alte e sottili al Centro-Nord al mattino, poi al Centro-Sud dal pomeriggio. Domani sono previste condizioni simili ma con più sole. Venerdì, invece, le nubi saranno più compatte tra il medio Adriatico e il Meridione, con le prime deboli precipitazioni sulla Puglia. "Nel fine settimana del 31 ottobre e 1° novembre - conclude Tedici - è prevista un'accentuazione dell'instabilità soprattutto sulle regioni centrali adriatiche e meridionali peninsulari con rovesci su medio e basso Adriatico e al Sud. I venti, più freddi, favoriranno le prime nevicate sugli Appennini a partire dai 1500-1600 metri. Al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna condizioni stabili e soleggiate". Nel dettaglio: - Mercoledì 28. Al Nord: transito di velature al mattino, deboli nevicate sui crinali alpini di confine esteri; ampie schiarite dal pomeriggio. Al Centro: passaggio di nubi alte e sottili. Al Sud e sulle Isole: cieli irregolarmente nuvolosi con velature; venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; mare molto mosso o localmente agitato al largo. - Giovedì 29. Al Nord: tempo soleggiato. Al Centro: cieli sereni sui versanti tirrenici, modesti addensamenti lungo la fascia adriatica. Al Sud e sulle Isole: nubi sparse lungo il versante ionico e il basso Adriatico; ventilazione settentrionale sostenuta. - Venerdì 30. Al Nord: tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: nubi in progressivo aumento sul medio versante adriatico, qualche pioggia; stabile con sole sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: addensamenti compatti con deboli piogge sulla Puglia; venti tesi nord-orientali con raffiche fino a 40-50 km/h e mare molto mosso. (ANSA).