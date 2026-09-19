(ANSA) - ROMA, 19 SET - Tempo di nuovo stabile al Centro-Nord nel weekend, e una residua instabilità oggi al Centro-Sud, cui farà seguito, domani, un innalzamento delle temperature fino a 31 gradi: sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - spiega - il sistema frontale di origine atlantica completerà il suo attraversamento della Penisola, muovendosi verso le regioni centro-meridionali dove determinerà rovesci a tratti diffusi, con maggiore probabilità di sviluppo durante le ore pomeridiane. Al settentrione si assisterà a un progressivo ripristino di condizioni stabili, con residue ed estemporanee deboli precipitazioni confinate alla Romagna". La giornata di domenica vedrà un generale consolidamento della stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Contestualmente, secondo l'esperto, si registrerà un incremento delle temperature massime nell'ordine di 3-4°C, con valori che specie sul Centro-Sud potranno localmente raggiungere i 30-31°C. Unica eccezione sarà rappresentata da una residua nuvolosità al meridione, associata a precipitazioni sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia. L'avvio della nuova settimana sarà caratterizzato dall'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia, favorendo una generale stabilità atmosferica sull'Italia. A partire da mercoledì le temperature potrebbero calare in seguito all'afflusso di correnti più fresche di matrice nord-europea. Il quadro, trattandosi di una proiezione a medio termine, necessita però di ulteriori conferme. Nel dettaglio: Sabato 19. Al Nord: nuvoloso. Al Centro: piogge e schiarite. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse, locali rovesci di moderata intensità sulla Sardegna. Domenica 20. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato a tratti nuvoloso. Al Sud e sulle Isole: piogge residue tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Lunedì 21. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato; isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia. Tendenza: da mercoledì probabile calo termico sul versante orientale del Paese con locali fasi di instabilità. (ANSA).