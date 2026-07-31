(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Sole, tanto caldo con picchi sopra i 40°C, afa e notti super tropicali, cioè con temperature sopra i 25°C. Sono queste le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nella giornata di oggi, - afferma - ultimo giorno di luglio, i termometri toccano i 40°C a Firenze, Modena e Terni. Il sole splenderà ovunque anche se il Nord-Ovest dovrà prestare attenzione a qualche improvviso temporale, possibile anche in pianura". Ma il peggio arriverà nel weekend. Da domani, 1° agosto, questa soglia verrà superata. "Sono previsti 41°C a Terni e 40°C a Ferrara, Mantova, Modena e Parma - sottolinea Tedici - valori che insisteranno almeno fino a lunedì". E se nei giorni successivi la colonnina di mercurio scenderà si uno o due gradi (previsti 38-39 gradi), aumenterà l'umidità e farà più caldo di notte. In pratica l'afa renderà il caldo insopportabile almeno fino all'8- 10 agosto. Non solo: aumenteranno anche i temporali su Alpi e Prealpi. Nel dettaglio: - Venerdì 31. Al Nord: sole e caldo intenso, temporali sulle Alpi in locale discesa verso la Pianura Padana. Al Centro: sole e caldo ancora in aumento. Al Sud: sole e caldo in aumento. - Sabato 1. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento, rovesci sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo. - Domenica 2. Al Nord: sole e caldo, temporali sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso, qualche temporale tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: soleggiato e caldo. Tendenza: promontorio subtropicale con solleone e caldo record. Rovesci di calore sulle Alpi e sugli Appennini. (ANSA).