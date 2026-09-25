(ANSA) - ROMA, 25 SET - Un abbassamento delle temperature in giornata con piogge solo al Sud, un ripristino del bel tempo domani ovunque ad eccezione della Sicilia, e un'espansione dell'alta pressione a partire da domenica. Sono le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - spiega - il transito di una massa d'aria più fresca di origine nord-europea determinerà un calo delle temperature: i valori minimi si attesteranno localmente intorno ai 15°C al Centro-Nord, mentre le massime difficilmente supereranno i 25°C al Settentrione e si posizioneranno tra 26 e 27°C al Centro-Sud. Il passaggio sarà accompagnato da un sistema perturbato nel meridione con una contestuale intensificazione della ventilazione di Bora e Grecale sul settore adriatico e centro-meridionale". Domani si assisterà a un generale ripristino di condizioni soleggiate, con residui rovesci mattutini confinati alla Sicilia. L'attenuazione del vento e il cielo sereno favoriranno un aumento dei valori massimi diurni fino a 28°C anche al Centro-Nord, mentre l'irraggiamento notturno porterà a una flessione delle minime, con valori tra 12 e 13°C al Centro-Nord e intorno ai 15-16°C al Sud. A partire da domenica, e in modo più marcato con l'avvio della nuova settimana, si assisterà all'espansione verso nord di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, che determinerà scarti fino a +8°C oltre la media tra Spagna, Francia e Germania, circa +5°C sul Nord Italia e tra +2 e +4°C al Centro-Sud, con punte locali fino a 31°C sulla Sardegna nella giornata di martedì. Nel dettaglio: Venerdì 25. Al Nord: generale stabilità con ampie schiarite, ventoso ad est. Al Centro: pressione in aumento, soleggiato. Al Sud: instabilità diffusa con rovesci e ventilazione sostenuta da nord-est. Sabato 26. Al Nord e al Centro: soleggiato e poco nuvoloso. Al Sud: residua instabilità al mattino sulla Sicilia e coste ioniche, sole altrove. Domenica 27. Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Minime fresche al mattino, massime in aumento diffuso. Tendenza: da lunedì consolidamento dell'alta pressione con graduale e generale rialzo termico sopra le medie stagionali. (ANSA).