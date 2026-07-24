(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un riconoscimento alla ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per "il suo impegno a tutela dei diritti di bambini e adolescenti". E' il premio che le ha conferito ieri il presidente della Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets, Ernesto Caffo "per il costante impegno al servizio delle istituzioni e per il determinante contributo alla promozione di una cultura della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti". Con la sua attività "ha sostenuto il rafforzamento delle garanzie a protezione dei minori, affermando il valore della legalità, della prevenzione e della responsabilità condivisa, e promuovendo - si legge nella motivazione - un cambiamento culturale che riconosce alle istituzioni la responsabilità di valutare l'impatto delle proprie scelte sulle nuove generazioni". Caffo ha sottolineato come "la sensibilità" della ministra "verso i temi dell'infanzia rappresenti un esempio significativo di attenzione politica ai più fragili, capace di ispirare un più ampio impegno collettivo nella costruzione di una società a misura di bambino". Casellati ha ringraziato Caffo sottolineando il ruolo essenziale di Telefono Azzurro a sostegno di bambini e adolescenti: "E' una realtà ormai insostituibile per il Paese, un nome che trasmette fiducia ed efficacia. Telefono Azzurro - osserva - offre un aiuto concreto a chi rappresenta il futuro dell'Italia. La Vig, Valutazione di Impatto Generazionale, è ispirata dallo stesso principio: introduce l'obbligo di valutare preventivamente l'impatto delle norme sulle nuove generazioni. Non è un tecnicismo procedurale, ma un cambio di paradigma culturale". E conclude: "Il legislatore non potrà più pensare solo al presente, dovrà guardare al futuro. Con la riforma costituzionale del 2022, è stato inserito nella nostra Carta il riferimento alle 'future generazioni', un passaggio che non poteva rimanere un'aspirazione. Sono fiera di averlo tradotto in un vincolo concreto". (ANSA).