(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La mancata firma di Giancarlo Giorgetti sul tredicesimo pacchetto di rifornimenti militari all'Ucraina è stata legata solo alla sua assenza da Roma. Lo avrebbe chiarito, come apprende l'ANSA da fonti qualificate di governo, lo stesso ministro dell'Economia ieri sera in una telefonata con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trattandosi di un documento classificato, viene spiegato, Giorgetti, che ieri si trovava a Bruxelles per le riunioni di Eurogruppo ed Ecofin, non avrebbe potuto leggere e firmare da remoto il decreto interministeriale. (ANSA).