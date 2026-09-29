(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Nego fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità" rispetto all'accordo sul nucleare, e "al momento l'unica questione ul tavolo è lo stretto di Hormuz". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, parlando con la stampa del suo paese a New York. Affermazioni diverse da queste, per il ministro, fanno parte di "una campagna di propaganda che è iniziata qualche ora fa su alcuni media che affermavano e attribuivano affermazioni all'Iran". "Posso dire con certezza che l'Iran non ha cambiato in alcun modo le sue condizioni - ha proseguito Araghchi - Le nostre condizioni per un ritorno agli accordi sono chiare, le nostre posizioni sulle questioni nucleari sono altrettanto chiare. Al momento non c'è nessuna concessione in discussione che possa esistere. La nostra posizione è chiara: al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz, e la sua riapertura è legata a una serie di condizioni che abbiamo fatto sapere alla controparte. Invito la gente a non dare peso a queste speculazioni o alla deliberata disinformazione che i media stanno diffondendo". (ANSA).