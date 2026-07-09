(ANSA) - TEHERAN, 09 LUG - Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni: lo afferma il ministero della Salute iraniano, citato da Al Jazeera. Teheran, scrive l'emittente qatarina, segnala esplosioni in diverse città iraniane lungo lo Stretto di Hormuz, tra cui Bushehr, Chabahar, Bandar Abbas e Sirik. "Mentre il cessate il fuoco era in vigore, gli Stati Uniti hanno preso di mira 5 province iraniane" mercoledì e giovedì, ha dichiarato a X Hossein Kermanpour, portavoce del ministero. Questi attacchi, ha aggiunto, "hanno finora provocato 14 morti e 78 feriti", 47 dei quali sono ricoverati in ospedale. Inoltre, il servizio ferroviario iraniano tra Teheran e Mashhad è stato sospeso a seguito degli attacchi statunitensi, secondo quanto riportato dalla televisione di stato, poche ore prima della prevista sepoltura della Guida Suprema Ali Khamenei nella città santa dell'Iran orientale. Le Ferrovie della Repubblica Islamica dell'Iran hanno attribuito la sospensione a "un attacco criminale da parte del nemico statunitense-israeliano" e hanno affermato di aver inviato squadre per riparare i danni, ha riferito l'emittente statale, aggiungendo che si stanno organizzando trasporti su strada per i passeggeri bloccati. (ANSA).