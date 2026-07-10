(ANSA) - NEW YORK, 10 LUG - Taylor Swift ha pagato alla città di New York 160.000 dollari per coprire i costi, incluse le spese per la polizia, sostenuti in occasione del suo matrimonio al Madison Square Garden. Lo ha detto il sindaco di New York Zohran Mamdani. Le nozze si sono svolte la scorsa settimane a hanno impiegato decine di agenti per mantenere la sicurezza e la privacy. Il costo totale del matrimonio non è stato reso noto ma le stime parlano di almeno 25 milioni di dollari. (ANSA).