(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Si terrà in Piazzale di Porta Pia, di fronte al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la manifestazione promossa da Uri, itTaxi e Unicoop per lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, contro il caro carburante e il crescente peso dei costi di esercizio sull'attività dei tassisti. La nuova sede sostituisce quella inizialmente comunicata di Via XX Settembre, davanti al ministero dell'Economia e delle Finanze, si legge in una nota nella quale si precisa che: "lo spostamento è stato concordato con la Questura in considerazione dell'elevato numero di partecipanti previsto, con le delegazioni di tassisti in arrivo da ogni parte d'Italia". Al centro della mobilitazione, si legge ancora, le difficoltà economiche che l'aumento del prezzo dei carburanti sta determinando per la categoria, comprimendo i redditi e rendendo sempre più oneroso lo svolgimento del servizio. Le organizzazioni promotrici chiedono alle istituzioni attenzione e risposte concrete per tutelare la sostenibilità del lavoro dei tassisti. Nel corso della manifestazione, una delegazione ristretta presenterà al ministero un documento con le rivendicazioni della categoria. Il presidio sarà pacifico, statico ed esclusivamente pedonale. Parteciperanno i tassisti fuori dall'orario di servizio, in riposo o in ferie, nel rispetto della continuità del servizio pubblico. Non è prevista la presenza di vetture taxi nell'area della manifestazione. (ANSA).