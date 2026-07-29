(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita per i disordini avvenuti in Valle di Susa il 25 luglio durante una dimostrazione No Tav. Un giudice del tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. I destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida hanno affermato di non avere preso parte agli scontri e di essere arrivati in Valle di Susa per seguire il festival Alta Felicità. (ANSA).