(ANSA) - ROMA, 02 AGO - "Mi pare evidente che il campo progressista dovrà concentrarsi prima nella stesura di un programma condiviso, consapevoli che non partiamo da zero ma dal lavoro comune fatto in questi anni in Parlamento e sui territori, e dopo nelle primarie di coalizione". Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, raggiunto dall'ANSA per un commento alle parole di Giuseppe Conte. "Va da sé infatti che chi vincerà le primarie avrà l'onere e l'onore di guidare tutta la coalizione e non solo un singolo partito. Abbiamo quindi davanti a noi mesi di lavoro intenso. Con un unico obbiettivo: vincere le elezioni politiche e dare un'alternativa al Governo del Paese", conclude. (ANSA).