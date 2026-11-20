(ANSA) - CATANIA, 20 NOV - "In memoria di Maria Grazia Cutuli (Catania 26 ottobre 1962 - Sarobi 19 novembre 2001), Voce coraggiosa del giornalismo libero, al servizio della verità, Catania non dimentica il suo impegno". Sono le parole scritte sulla targa ricordo inaugurata dalla presidenza del Consiglio comunale di Catania e apposta nel palazzo degli Elefanti, sede del Municipio, nel 25esimo anniversario dell'assassinio della giornalista del Corriere della Sera in Afghanistan. La targa è stata svelata al secondo piano nello spazio di raccordo tra l'ufficio della Presidenza e le principali sale delle commissioni consiliari, nel corso di una cerimonia voluta dal presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi. Alla cerimonia, ieri, sono intervenuti il sindaco Enrico Trantino, la sorella e il fratello di Maria Grazia Cutuli, Sabina e Mario Cutuli, le rappresentanti delle quattro associazioni che hanno sostenuto sin dal 2023 l'iniziativa, a partire da Pina Arena per "Toponomastica paritaria" Federazione nazionale insegnanti della scuola (Fnism), Udi Catania con Anna Bonforte Papale , "Il governo di lei" con Eliana Rasera, "Femministorie" con Sara Crescimone Messina. Gli intervenuti hanno apportato un contributo di riconoscenza e memoria nei confronti della giornalista di origini catanesi simbolo "della lotta per la verità", come ha sottolineato il sindaco Trantino, "un'anima bella" come ha evidenziato il presidente Anastasi, una "giusta" come l'ha definita Pina Arena in un'accurata presentazione. La targa è stata svelata da Sabina e Mario Cutuli, che hanno ringraziato il sindaco, il presidente del Consiglio comunale e tutte le associazioni e i numerosissimi cittadini che nel tempo hanno portato avanti il ricordo della sorella Maria Grazia. (ANSA).