(ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sospeso i provvedimenti della Questura in merito all'attività di assistenza svolta in piazza Libertà a Trieste, davanti alla stazione, dove di solito si radunano gruppi di migranti. Lo ha anticipato l'emittente televisiva Tele4 specificando che il Tar ha accolto l'istanza cautelare depositata da alcuni rappresentanti di organizzazioni di assistenza, tra i quali Lorena Fornasir di Linea D'Ombra. Il presidente del Tar, Carlo Modica de Mohac di Grisi', ha sospeso i provvedimenti fino a una udienza sul caso fissata per il 16 dicembre. Dunque le associazioni fino a quella data potranno continuare l'assistenza a migranti. (ANSA).