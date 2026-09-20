(ANSA-AFP) - DAR ES SALAAM, 20 SET - Dieci leoni sono stati trovati morti in un episodio di sospetto avvelenamento nell'Area di Conservazione di Ngorongoro, in Tanzania, sito patrimonio dell'umanità Unesco. "L'Autorità dell'Area di Conservazione di Ngorongoro (Ncaa) - si legge in una dichiarazione diffusa ieri sera - comunica con rammarico che dieci (10) leoni sono stati trovati morti il 18 settembre 2026 nella zona di Ndutu". Le autorità hanno riferito che i primi accertamenti suggeriscono che i leoni siano morti dopo aver "ingerito del veleno", aggiungendo che è in corso un'indagine specialistica "per determinare la causa dell'incidente e individuare i responsabili". L'area di Ngorongoro è teatro di tensioni di lunga data tra le autorità e la comunità nomade locale. Gli scontri hanno talvolta avuto esito letale da quando, nel 2022, il governo ha avviato un programma di sgombero. Il governo tanzaniano sostiene che la crescita demografica stia invadendo l'habitat della fauna selvatica: la popolazione residente a Ngorongoro è infatti passata da circa 8.000 unità nel 1959 a oltre 100.000. Da giugno, almeno 20 elefanti sono morti nell'ecosistema di Amboseli, in Kenya, vicino al confine con la Tanzania, a causa di un sospetto avvelenamento da pesticidi, sebbene le autorità non siano riuscite a stabilire se i decessi fossero accidentali o intenzionali. (ANSA-AFP).