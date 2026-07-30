(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Aosta, poco prima dello svincolo di Volpiano, nel Torinese. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un'autovettura. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, per il trasporto al Cto di Torino il ferito più grave, che è comunque cosciente. Gli altri due feriti, classificati in codice verde, sono stati trasferiti in quello di Chivasso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale L'incidente ha provocato disagi alla circolazione. La tratta autostradale è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Volpiano e lo svincolo di Settimo per consentire l'atterraggio e le operazioni dell'elisoccorso. (ANSA).