(ANSA) - L'AQUILA, 14 AGO - Chilometri di coda dopo un tamponamento a catena avvenuto sull'autostrada A24 in direzione Teramo, a circa un chilometro dallo svincolo di Assergi, nel territorio della provincia dell'Aquila. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e tre auto. Tre le persone ferite: un ventunenne, trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con politrauma, un uomo di 37 anni e una donna di 32, entrambi con traumi meno gravi. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità nel pieno degli spostamenti alla vigilia di Ferragosto, con code e rallentamenti fino a dieci chilometri attraverso il traforo del Gran Sasso. Sul posto le forze dell'ordine per accertare le dinamiche e regolare la viabilità. (ANSA).