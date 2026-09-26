(ANSA) - ROMA, 26 SET - "L'Eni, principale compagnia energetica, ha annunciato un tetto al prezzo dei prodotti petroliferi. Una decisione lodevole che è il frutto della politica di FI. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra" e anche a qualche" spinta nel "centrodestra, sarebbe entrato qualche soldo ma, tassando le imprese, avremmo spaventato i mercati". Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani. "Questa opera di coinvolgimento è stata perseguita da FI, la decisione dell'Eni la considero una vittoria politica di FI". (ANSA).