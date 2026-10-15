(ANSA) - BRUXELLES, 15 OTT - Sull'Ucraina "l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles. "Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa è una figura autorevole, può essere lui ma può essere anche un'altra persona. Il problema è che deve essere fatta una scelta condivisa e chi parla deve farlo a nome di tutti. Decidiamolo, possono essere anche un gruppo di Stati", ribadisce. (ANSA).