(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - Sulle sanzioni ai prodotti degli insediamenti israeliani "esaminiamo la proposta, e vediamo quale sarà. Credo che debba essere approvata all'unanimità visto che si tratta di una scelta politica e non commerciale. Esamineremo nel dettaglio le proposte, le valuteremo. Non siamo pregiudizialmente contrari ma non so se si potrà decidere prima delle elezioni in Israele". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Cae ribadendo che l'Italia comunque sostiene le sanzioni al ministro Ben-Gvir e che è "contraria gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Siamo per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo quali". (ANSA).