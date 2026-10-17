(ANSA) - CAPRI, 17 OTT - "Per quanto riguarda le banche, io per principio sono contrario a tassare gli extra profitti perché non esistono gli extra profitti, né in diritto né in economia. È un conto dare un contributo, se ne può discutere, sono favorevole a un confronto anche con il sistema bancario. Non sono favorevole a un'aggressione violenta, anche verbale, nei confronti delle banche perché sono parte del nostro sistema economico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri. "Non dobbiamo spaventare i mercati e gli investitori", ha aggiunto. (ANSA).