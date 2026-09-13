(ANSA) - PESCARA, 13 SET - "Le valutazioni le deve fare il ministero della Difesa per la presenza dei militari per garantire la sicurezza nei territori. Noi siamo per garantire la sicurezza nelle stazioni ma senza distogliere troppo i militari degli impegni che hanno per garantire la sicurezza in generale. Sui numeri, però, sono valutazioni che devono fare il ministro della Difesa Crosetto e quello dell'Interno Piantedosi, in cui ho piena fiducia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'ultima giornata della festa dei giovani di Forza Italia a Montesilvano, in Abruzzo. "Noi siamo favorevoli a un utilizzo sempre più forte e a una presenza delle forze armate sul territorio - ha aggiunto -. Credo bisogna lavorare di più sulla presenza della Polizia Locale che deve fare tutto ciò che è di sua competenza per alleviare il fardello che a volte pesa un po' troppo sulle forze dell'ordine". (ANSA).