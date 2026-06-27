(ANSA) - DUBROVNIK, 27 GIU - In Venezuela il quadro della situazione post-terremoto resta "tremendo", e per quanto riguarda il bilancio di vittime con cittadinanza italiana "abbiamo la conferma che sono tre deceduti", quattro feriti e circa 42 dispersi: lo ha detto a Uno Mattina , in collegamento da Dubrovnik, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Con una comunità composta da 150.000 persone più quelli non registrati all'aereo, temiamo che possano esserci altri problemi per i nostri connazionali", ha ribadito in aggiunta Tajani. La scorsa notte, ha aggiunto, è arrivata una prima squadra di soccorritori italiani. "Il primo aereo è atterrato in un aeroporto vicino a Caracas e sono già all'opera, sono già al lavoro i nostri vigili del fuoco, l'Unità di crisi, la protezione civile. Un secondo aereo con altro personale esperto in recupero di feriti, esperto in aree colpite da terremoto arriverà oggi, quindi è il secondo aereo italiano", precisando che al momento il sostegno al Venezuela è composto da "uomini e mezzi" più un aiuto "finanziario". L'Italia ha stanziato sinora i primi 5 milioni di euro in aiuti di emergenza, "e ne arriveranno altri" ha detto Tajani. Del primo pacchetto, tre milioni sono di supporto a organizzazioni della società civile italiane attive in Venezuela, uno per la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa e uno per il programma alimentare mondiale. (ANSA).