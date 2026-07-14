(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "C'è un problema che riguarda le donne, ma io ho garantito comunque che le donne avranno ampia rappresentanza nelle liste". Lo ha dichiarato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale, spiegando che il suo partito voterà a favore dell'emendamento sulle preferenze. "Siccome nella legge elettorale" non è garantita la parità di genere, "io come segretario del partito l'ho garantito di fronte ai capigruppo e due vicesegretari del partito, Cirio e Benigni - ha chiarito -. E tenete presente anche che all'interno del partito ci sono una donna capogruppo, una donna presidente della consulta, una donna vicesegretaria, insomma una squadra ben diversa". Secondo Tajani "i partiti devono farsi carico loro della rappresentatività femminile. È un interesse pure, visto che le donne elettrici sono più degli uomini elettori: credo che sia giusto dare un'ampia rappresentatività alle donne". (ANSA).