(ANSA) - MONTESILVANO, 12 SET - "Non dovrebbero esserci elezioni anticipate. Il governo è stabile, c'è molto da fare, c'è molto ancora da fare per questo Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a margine all'evento 'Azzurra Libertà' di Forza Italia Giovani a Montesilvano, in Abruzzo. "Noi siamo al lavoro per ridurre le tasse, che è forse l'aspetto principale della nostra azione economica, ridurre le tasse, aumentare i consumi", ha aggiunto Tajani. Tra le misure indicate dal leader di Forza Italia, "l'abbattimento delle tasse sulle tredicesime" e "la diminuzione dell'Irpef fino a 60.000 euro con un 33%". (ANSA).