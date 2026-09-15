(ANSA) - TRIESTE, 15 SET - "Non è un atteggiamento contro qualcuno, non è una posizione politica. Il nostro problema è garantire la sicurezza interna e delle frontiere. Con la Spagna non c'è una frontiera, ci sono navi e aerei che arrivano dalla Spagna e credo sia giusto finché c'è una situazione così drammatica a Ceuta". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande sulla proroga del blocco di Schengen con la Spagna, a margine di un incontro con l'omologo sloveno Tone Kajzar. "Non va sottovalutato ciò che è successo e che sta ancora succedendo e quindi dobbiamo far sì che siano messe al sicuro le nostre frontiere". (ANSA).