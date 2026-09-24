(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, queste notizie non hanno fondamento". Lo ha detto Antonio Tajani rispondendo ad una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. "Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso. Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso i tentativi di condizionare le elezioni dei Paesi europei", ha spiegato il ministro degli Esteri. "Non creando che la Russia voglia attaccare l'Europa e la Nato, sarebbe un errore grave da parte loro, e sarebbero destinati alla sconfitta", ha aggiunto. (ANSA).