(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Nessy Guerra è stata rilasciata e ha già fatto rientro a casa sua insieme alla figlia. Esprimo gratitudine alla nostra ambasciata d'Italia a Il Cairo per il prezioso lavoro svolto. Ringrazio il ministro Badr Abdelatty e le autorità egiziane per la collaborazione dimostrata. Continuamo a lavorare oer riportare in Italia, il più presto possibile, Nessy Guerra e sua figlia". Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il rilascio dell'italiana in Egitto. (ANSA).