(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "La Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara sarà una grande vetrina di tutto il meglio che l'Italia può offrire nel settore dell'editoria, dell'arte e della cultura. Vogliamo essere all'altezza delle aspettative e rafforzare, con accordi concreti, le relazioni con un Paese amico come il Messico". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presentando la partecipazione dell'Italia come Paese ospite d'onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, in programma dal 28 novembre al 6 dicembre. "Ci rivolgiamo a un bacino di oltre 300 milioni di potenziali lettori in un mercato prioritario per l'Italia. L'obiettivo è rafforzare i rapporti diretti tra il mondo editoriale italiano e quello latinoamericano, favorendo gli scambi di diritti, le traduzioni e l'internazionalizzazione delle nostre imprese editoriali, con particolare attenzione ai piccoli e medi editori", ha spiegato Tajani. Il ministro ha ricordato che il Padiglione Italia ospiterà oltre trenta editori, una libreria con vendita di volumi in italiano e in spagnolo e un programma con 61 autrici e autori, oltre a mostre, eventi dedicati alla musica, al cinema, all'arte contemporanea, all'agroalimentare e incontri tra università italiane e messicane. "La cultura è un pilastro della nostra diplomazia della crescita e uno strumento fondamentale per promuovere la nostra identità, i nostri valori e il saper fare italiano nel mondo", ha concluso. (ANSA).