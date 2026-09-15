(ANSA) - ROMA, 15 SET - "L'Italia applica le regole e i Trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere e dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo alla decisione italiana di proseguire con la sospensione di Schengen appare quindi fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo che l'omologo spagnolo ha definito "una vergogna" la decisione italiana di prorogare il blocco di Schengen con la Spagna, affermando che la premier Giorgia Meloni e Tajani non sono "leader europei all'altezza della situazione". (ANSA).