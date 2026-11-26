(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Condivido con quest'Aula una notizia che riguarda due cittadini italiani che lavoravano in Kuwait: con l'Unità di crisi, con la nostra ambasciata in Kuwait e il Ministero della Difesa stiamo seguendo gli ultimi sviluppi sull'incidente che ha coinvolto questi due nostri connazionali. Intorno alle 14 di oggi, alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia. C'è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti. L'ambasciata si è immediatamente attivata per le verifiche. Ho appena parlato con l'ambasciatore Morini che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto, sta informando le famiglie". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato. "A nome del Governo, credo a nome di tutti quanti, voglio esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime italiane". (ANSA).