(ANSA) - MONTESILVANO, 11 SET - "E' una vergogna giocare con la democrazia cercando di presentare liste finte o liste civetta. Per concorrere alle elezioni serve il consenso di base, per andare in Parlamento, non basta mettere un simbolo, qual è la garanzia di serietà e di affidabilità? Serve ci sia un consenso, credo sia giusto mettere delle firme per dimostrare che chi partecipa rappresenta qualche cosa. Sennò è uno strumento per creare cose tipo 'forza Roma forza Lazio'. La democrazia è una cosa seria". Lo ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla contestata norma per la raccolta firme durante la festa di Forza Italia giovani a Montesilvano. (ANSA).