(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Dopo Eni anche Ip applicherà dei limiti al prezzo dei carburanti su tutto il territorio italiano. Proprio ad inizio settembre avevo chiesto a Rovshan Najaf presidente di Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan che controlla Italiana Petroli (Ip), di andare in questa direzione. Nessuna imposizione dall'alto, nessuna nuova tassa per le imprese, ma un contributo volontario per aiutare i cittadini italiani. Noi di Forza Italia avevamo ragione". Lo scrive sui social dopo l'annuncio della compagnia azera il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. (ANSA).