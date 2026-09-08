(ANSA) - BUENOS AIRES, 08 SET - "Io sono sempre per le decisioni che vengono dell'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commentando con i giornalisti la decisione del Regno Unito e di altri 11 Paesi, tra cui la Francia, di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. "E' una scelta loro, però le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo". (ANSA).