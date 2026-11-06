(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Stiamo seguendo" il caso degli italiani fermati in Cisgiordania, "non hanno fatto nulla, erano soltanto lì a fare attività agricola nella raccolta delle olive, speriamo che possano essere rimandati il prima possibile in Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, confermando il fermo di attivisti internazionali, tra i quali alcuni italiani, da parte delle autorità israeliane, a margine degli generali del garantismo di Forza Italia. (ANSA).