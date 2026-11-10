(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Ho incontrato oggi l'amico Marco Rubio in occasione del G7 Esteri di Parigi. Ho ribadito il sostegno dell'Italia alla de-escalation in Ucraina, nello Stretto di Hormuz, a Bab El Mandeb e in tutta la regione del Golfo": lo rende noto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ho confermato che appoggiamo ogni iniziativa degli Stato Uniti che favorisca il dialogo e una soluzione negoziale dei conflitti. Penso innanzitutto ai colloqui con Russia e Ucraina ad Abu Dhabi: l'obiettivo è creare le condizioni per un negoziato che rafforzi l'Ucraina, la sua indipendenza e sicurezza ma consolidi reciprocamente la sicurezza di tutta l'Europa", prosegue il ministro. Tajani spiega inoltre di aver parlato con Rubio della situazione in Venezuela. "Ho richiamato l'attenzione sui nostri connazionali ancora detenuti e ringraziato il Segretario di Stato per il suo impegno. Lavoriamo insieme per rafforzare la stabilità e portare il Venezuela a completare il percorso democratico che porta alle elezioni", scrive nel post il titolare della Farnesina. (ANSA).