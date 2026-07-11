(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il campo largo ormai non esiste più perchè non esiste più il centrosinistra, esiste soltanto la sinistra e noi di Forza Italia ci candidiamo ad essere di punto di riferimento di tutti quegli elettori moderati, riformisti e anche di area cattolica che vogliono un centro e non una sinistra che va sempre più all'estremo. Quindi l'appello che facciamo a tutti gli elettori che in perfetta buona fede hanno votato i partiti del centrosinistra a guardare a noi con attenzione perché ormai non esiste più il centrosinistra, esiste solo la sinistra". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell'evento "Anuman, la Foresta delle Idee" a Tolfa. (ANSA).