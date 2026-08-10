(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Potenziare Frontex come una vera agenzia europea di guardia di frontiera con uomini, mezzi e poteri adeguati. Combattere senza tregua le organizzazioni criminali". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiegando di condividere le proposte di Manfred Weber e del Epp. Per Tajani si devono realizzare hub per i rimpatri e "accelerare quelli di chi non ha diritto a restare". "Ma anche più cooperazione con i Paesi d'origine e transito": "Scelte unilaterali di singoli Paesi non possono scaricare le loro conseguenze sui Paesi partner.L'immigrazione si governa insieme". (ANSA).