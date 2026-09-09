(ANSA) - SAN PAOLO, 09 SET - "Abbiamo bisogno che si arrivi a una pace giusta. Continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi senza mandare nostri uomini. L'Europa può fare molto ma credo che anche Zelensky non debba guardare ai singoli stati europei ma a tutti gli stati dell'Unione europea. Non servono iniziative a gruppetti. Dico a Zelensky, gli dò un consiglio da amico dell'Ucraina: è bene coinvolgere non solo la Francia e la Germania ma anche l'Italia e la Polonia". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Fiesp, la Federazione delle imprese dello stato di San Paolo. (ANSA).