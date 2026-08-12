(ANSA) - SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 12 AGO - L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema "deve insegnarci che è importante non solo commemorare una tragedia, una strage compiuta dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani, ma deve essere anche un monito per il futuro. Perché il sacrificio di queste persone, compresi i bambini neonati, non può essere vano, deve servire a costruire la pace. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte d'ispirazione di ogni attività politica. L'Europa ci ha regalato 80 anni di pace, ma nulla è scontato perché purtroppo il germe della violenza il germe delle dittature, delle guerre, è sempre in agguato". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine della commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema (Lucca). "Cancellare l'odio - ha aggiunto - significa lavorare per il rispetto delle persone. Quello che è successo qui non dovrebbe accadere mai più ma purtroppo anche oggi ci sono minacce di violenza nel mondo, di tragedie con tanti morti, di guerre, in Medio Oriente come in Ucraina". Per Tajani "l'Italia, che ha costruito la democrazia, difeso la libertà, proprio perché ha subito gli orrori della dittatura, deve essere sempre più portatrice di pace. Questo noi lo facciamo. Quindi tragedie come queste devono essere fonte di ispirazione. Le parole di Calamandrei, le parole di Mattarella sono significative ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema". (ANSA).