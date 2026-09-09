(ANSA) - SAN PAOLO, 09 SET - Il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricevuto dal presidente della federazione delle Industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp) Panto Stef, il riconoscimento di Gran Maestro dell'Ordine al Merito Industriale di San Paolo, "in virtù del suo Merito Industriale", come si legge nella motivazione ufficiale. Aprendo il suo intervento alla sessione, il ministro ha ringraziato dell'onorificenza, assolutamente inaspettata. "Sono veramente colpito di questo riconoscimento. Ricevere un onore di questo tipo dalla vostra organizzazione imprenditoriale mi riempie di orgoglio. E' stata una vera sorpresa, un messaggio di amicizia che ci fa sentire ancora di più noi italiani a casa. Neanche l'ambasciatore ne sapeva niente: è stata una sorpresa assoluta, all'italiana direi", ha concluso Tajani (ANSA).