(ANSA) - PECHINO, 25 SET - Taiwan accusa Pechino di "distorcere i fatti" sulla questione dell'isola, dopo le dichiarazioni diffuse dal ministero degli Esteri cinese in seguito all'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. In una nota pubblicata oggi, il ministero degli Esteri di Taiwan afferma che si tratta del "consueto metodo" con cui la Cina comunica unilateralmente la propria posizione attraverso una "distorsione dei fatti". Taipei ribadisce quindi che "la Repubblica di Cina (Taiwan) e la Repubblica popolare cinese non sono subordinate l'una all'altra", sostenendo che la sovranità su Taiwan appartiene alla popolazione dell'isola e che il governo di Pechino "non ha il diritto di rappresentare il popolo taiwanese". "Il futuro di Taiwan può essere deciso soltanto dal popolo taiwanese attraverso mezzi democratici", aggiunge il ministero. La nota arriva dopo che Pechino, nel resoconto del colloquio tra Xi e Trump, aveva affermato che Washington dovrebbe "gestire con cautela la questione di Taiwan" e mantenere la propria opposizione all'indipendenza dell'isola. Il ministero degli Esteri taiwanese accusa inoltre la Cina di condurre attività di "interferenza nella zona grigia" e di esercitare minacce militari nel Mar Cinese orientale e meridionale, nello Stretto di Taiwan e nelle aree circostanti l'isola, sostenendo che tali attività rappresentino una minaccia alla stabilità regionale. Taipei afferma infine che continuerà a cooperare con gli Usa e con altri partner per mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. (ANSA).