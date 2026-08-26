(ANSA) - BERLINO, 26 AGO - Alla luce delle pressioni per il risparmio in corso presso Volkswagen, sono previsti tagli significativi anche nel management della casa automobilistica. Si sta esaminando attentamente la situazione e si eliminerà un quarto dei posti di lavoro, ha affermato il Ceo del gruppo Oliver Blume a Emden. "Tutti i settori devono dare il proprio contributo; si tratta di uno sforzo enorme che potrà avere successo solo se affrontato insieme", ha aggiunto. Lo riporta la Dpa. Blume aveva annunciato in primavera di lavorare a un nuovo "piano strategico 2030" per il gruppo e di voler inasprire notevolmente la politica di risparmio. Da allora, in Vw si teme per il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro in più e per quattro interi siti. (ANSA).