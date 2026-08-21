(ANSA) - BERLINO, 21 AGO - Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. È quello che riportano NDR, WDR e Sueddeutsche Zeitung. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. L'ufficio federale per la protezione della Costituzione ritiene che il deposito sia stato allestito su incarico dei servizi segreti russi. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania. (ANSA).