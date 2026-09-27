(ANSA) - BRUXELLES, 27 SET - Gli svizzeri hanno nettamente respinto la proposta di rafforzare la neutralità della Confederazione attraverso una modifica costituzionale. Stando ai risultati definitivi del referendum, pubblicati dai media svizzeri, il No ha vinto con il 70,2%, mentre il Si si è fermato al 29,8%. I votanti sono stati il 47,1%, Nella stessa giornata è stata nettamente respinta - con il 72,5% - anche la proposta referendaria sulla sovranità alimentare, che disciplinava l'obiettivo di un autoapprovvigionamento netto di almeno il 70% per il Paese. Il referendum sulla neutralità, promosso Unione democratica di centro (Udc/Svp), il principale partito della destra elvetica, proponeva un netto irrigidimento della neutralità della Svizzera e avrebbe messo a rischio l'applicazione delle sanzioni europee e occidentali contro la Russia. (ANSA).