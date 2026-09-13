(ANSA) - STOCCOLMA, 13 SET - Il divario tra il blocco di centro-sinistra, guidato dai Socialdemocratici di Magdalena Andersson e quello di centro-destra, guidato dai Moderati del premier uscente Ulf Kristersson si è ridotto nel corso della serata a metà dello spoglio. Ora tutto rimane incerto, con un solo seggio di scarto tra i due blocchi, che per il momento sarebbe in favore del centro-sinistra, ma il tutto potrebbe cambiare, secondo la proiezione fatta dalla televisione di servizio pubblico svedese, Svt. (ANSA).